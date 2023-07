Erakondade reitingud: tõusevad Reform ja Isamaa, langevad Eesti 200 ja Keskerakond

Keskerakonna toetus on viimase nelja nädala jooksul langenud 1,9 protsendi võrra. Isamaa toetus on viimase viie nädalaga tõusnud 3,2 protsendi võrra. Sotside toetus on hetkel stabiliseerunud. Eesti 200 toetus on jätkuvalt langustrendis ning viimase kolme kuuga on see kukkunud 7,5 protsendi võrra.