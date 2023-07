Taliban keelustas Afganistanis naiste ilusalongid

Ministeeriumi poolt 24. juunil välja antud kirjas öeldakse, et see edastab riigi kõrgeima juhi Hibatullah Akhundzada suulise korralduse. Keeld kehtib pealinnas Kabulis ja kõigis provintsides ning annab salongidele kuu aega, et nad oma tegevuse lõpetaksid.