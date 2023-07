Gümnaasiumid, kutsekoolid ja ülikoolid said võimaluse saata vastuvõtule silmapaistvaid lõpetajaid, kellel on suurepärased õpitulemused, teinud läbi suure isikliku arengu või on aktiivselt koolis või ühiskondlikus elus kaasa löönud. Kokku kutsuti roosiaeda ligi tuhat noort.