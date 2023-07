Nikolai Tarankovi tapja Juri Vorobei vabaneb enne tähtaega vanglast

Kinnipeetava tutvusringkond on enamasti kuritegeliku taustaga ja maakohus möönab, et kriminaalne tutvusringkond suurendab iseenesest uue kuriteo toimepanemise riski, kuid seda on võimalik vähendada vastava lisakohustuse määramisega. Ühtlasi arvestab maakohus ka asjaolu, et kinnipeetaval on vabaduses kindel perekonna toetus.

Maakohus leiab, et eelmainitud tegevustest kinnipidamisasutuses saab järeldada, et tegemist on isikuga, kes on valmis positiivseteks muutusteks oma elus, alluma kindlale distsipliinile ja suudab suure tõenäosusega hoiduda edaspidisest õigusvastasest käitumisest.

Kinnipeetav on ennast vanglas hästi üleval pidanud, kuivõrd tal puuduvad kehtivad distsiplinaarkaristused. Maakohus leiab seega, et tegemist pole loomult täiesti allumatu inimesega.

Maakohus leidis, et kinnipeetava ennetähtaegne vabastamine on põhjendatud.

Viru Vangla ei toetanud kinnipeetava tingimisi ennetähtaegset vabastamist. Riigiprokuratuur seda tegi. Riigiprokurör tõi esmalt välja, et Viru Vangla iseloomustuses toodu ei haaku kinnipeetava poolt isikuvastase kuriteo toimepanemise asjaoludega, mis on sedastatud tema esimeses süüdimõistvas kohtuotsuses. Järgnevalt rõhutas riigiprokurör, et teise kohtuotsusega tuvastati, et kinnipeetav osutas süüteo avastamisele aktiivset kaasabi ning kahetses toimepandut puhtsüdamlikult.

Kokkuvõtvalt leiab maakohus, et Juri Vorobei puhul on olemas alused tema vabastamiseks vangistusest tingimisi enne tähtaega ühes esialgu elektroonilise valve kohaldamisega. See tähendab, et maakohtu hinnangul on kinnipeetava karistuse eesmärgid täidetud ning tema käitumiskontrollile allutamine koos elektroonilise valve kohaldamisega on kindlasti tulemuslikum kui järelejäänud vangistuse lõpuni kandmine.

Pealegi on käitumiskontrollile allutamine kinnipeetavale vabaduses oluliseks toeks ning tagab kontrolli tema edasise elu ja tegevuse üle. Ühtlasi annab see kinnipeetavale võimaluse näidata, et oma edaspidise elu suudab ta elada seaduskuulekalt.

Maakohus usub kinnipeetava väidetesse selles, et ta on saanud aru oma vigadest ja soovib edaspidise elu elada seadusekuulekalt. Niisamuti nõustub maakohus kaitsja argumentatsiooniga selles, et kinnipeetava karistuse eesmärgid on täidetud ja teda ei saa enam ohtlikuks pidada.

Kohtumäärus ei ole jõustunud.

Vorobei mõisteti süüdi allilmaliidri tapmises

Juri Vorobei mõisteti 2017. aastal süüdi allilmaliidri Nikolai Tarankovi tapmises.

Prokuratuuri hinnangul tappis Vorobei Tarankovi ettekavatsetult ja teadlikult. Riigiprokurör nõudis algselt Vorobeile seitsme aasta ja üheksa kuu pikkust vangistust. Kohtunik teatas aga, et liitkaristusena ettekavatsetud tapmises ning tulirelva ja selle öösihiku ebaseaduslikus käitlemises mõisteti Vorobeile karistuseks koguni üheksa aasta ja kuue kuu pikkune vangistus. Kohtunik tõi välja, et Vorobei puhul oli karistus siiski väiksem kui taolise kuriteo puhul keskmine karistusmäär. Kergendavaks asjaoluks oli näiteks see, et Vorobei pani kuriteo toime ähvarduse mõju all. Vorobei ise tunnistas kohtus täielikult oma süüd.

Tarankov oli Juri Vorobei isa Viktor Vorobei hea sõber, mistõttu tundis Juri Vorobei Tarankovi juba lapsena. Meeste omavahelised suhted olid valdavas osas head, kuid 2016. aasta esimesel poolel tekkis meestel Juri Vorobei varasema äritegevuse ja omavaheliste läbisaamisega seotud konflikt.

13. septembri 2016 hommikul otsustas Juri Vorobei minna Saunja lahe äärde Supluse kinnistule, Tarankovi kalastuskohta, eesmärgiga „vaikse ristiisaga“ rääkida. Ta ootas, kuni nägi Tarankovi sõitmas sinna samasse kalastuskohta, misjärel suundus Vorobei ka sinna lähemale ja peitis end kõrge heina sisse. Tarankov parkis oma maasturi veepiirist mõni meeter eemale ning hakkas paati vette laskma.

Vorobei tuli seepeale oma peidukohast välja ja teatas Tarankovile, et soovib konfliktist rääkida. Saades Tarankovilt järsu keeldumise, otsustas Vorobei ta tappa. Vorobei tulistas Tarankovi vähemalt seitsmel korral ülakehasse ja pähe. Tarankov suri saadud vigastustesse vahetult pärast laske. Hiljem tõstis Vorobei Tarankovi laiba Toyota maasturisse, et kaitsta surnukeha ilmastikutingimuste eest.