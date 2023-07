Eesti sai meediavabaduse koalitsiooni kaaseesistujaks

Välisminister Margus Tsahkna sõnul teab Eesti omast käest, kuidas on elada autoritaarse võimu all, ilma sõna- ja ajakirjandusvabaduseta. „Ajakirjanikel on kõigis ühiskondades ülioluline roll, sest meediavabadus on vajalik demokraatia toimimiseks ja teadlike otsuste tegemiseks. Ja me teame, kui väga tahavad autoritaarsed valitsejad vaba meediat vaigistada,“ ütles Tsahkna. Ta lisas, et Eesti ei oleks kaugeltki seal, kuhu me nüüdseks jõudnud oleme, ilma vaba ajakirjanduseta ja selle rollita, mida ajakirjandus ühiskonna arengus täidab.