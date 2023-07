Uus skandaal. Põlissoomlaste majandusministri taandumise järel on postituste tõttu tule all ka Soome siseminister

Uus skandaal puhkes vaid mõni päev pärast seda, kui sarnasel põhjusel astus ametist tagasi Rantaneni parteikaaslasest majandusminister Vilhelm Junnila. Nüüd on avalikkuseni jõudnud ka Rantaneni hashtag’id ning kommentaarid Twitteris, mis viitavad kriitikute sõnul paremäärmuslikule retoorikale. Säutsude põhjal pooldab Rantanen rassistlikku „suurt asendusteooriat“ (Great Replacement Theory), mille kohaselt toimub valgete lääne inimeste teadlik asendamine teist rassi inimestega, kellest suur osa on moslemi päritolu. Iltalehti teatel on Rantanen teooriat maininud vähemalt kolmes viimases Twitteri postituses.