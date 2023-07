Moskva linnapea teatas Ukraina droonide rünnakust. Vnukovo lennuväljalt suunati ümber reise

„Täna pandi toime veel üks Ukraina droonide rünnakukatse Uus-Moskvas ja Moskva oblastis. Antud hetkeks on õhutõrjejõud rünnakud tõrjunud, kõik avastatud piloodita lennuaparaadid on likvideeritud,“ kirjutas Sobjanin Telegramis, vahendab Interfax.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova kuulutas, et Ukraina droonide rünnak Uus-Moskva vastu on järjekordne rahvusvaheline terrorismiakt.

„Kiievi režiimi katse rünnata piirkonda, kus asuvad tsiviilinfrastruktuuri objektid, sealhulgas lennujaam, mis võtab muide vastu ka välisreise, on järjekordne terrorismiakt. Võttes arvesse, et neid terroriakte paneb [Ukraina president Volodõmõr] Zelenskõi toime lääne antud või lääne raha eest ostetud relvadega, on see terrorism rahvusvaheline,“ kirjutas Zahharova Telegramis.