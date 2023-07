Tuhanded inimesed üle Eesti on tugeva tormituule tõttu elektrita

Kõige ulatuslikumad rikked on Jõgeva-, Rapla- ja Saaremaal, õhtuse seisuga on elektrita veel umbes 4400 majapidamist. Päeva jooksul on Elektrilevi elektriühenduse taastanud umbes 9000 kliendil.

Tugevate tormituulte tõttu on palju puid ja oksi murdunud ning põhjustanud ulatuslikke elektrikatkestusi üle kogu Eesti. Brigaadid tegelevad rikete likvideerimisega juba varahommikust ning elektriühendus on taastatud umbes 9000 kliendil, kuid ülitugevad vihmahood ja äike raskendavad tööde tegemist.

„Rikete likvideerimisega tegeleb pea 30 brigaadi ja hetkel on liikumas appi veel lisajõude. Samuti on juhtimiskeskus laiendatud koosseisus tööl, et rikete lahendamine toimuks võimalikult kiiresti. Loodame elektriühenduse taastada enamus klientidel veel tänase päeva jooksul. Kahjuks pole võimalik äikese ja tugeva tuulega töid teostada, kuna see on eluohtlik. Seetõttu pole olnud võimalik soovitud tempos rikete lahendamisega edasi liikuda ja mõne rikke lahendamisega võib aega minna homseni,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.