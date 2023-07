Iisraeli sõjavägi alustas suurt operatsiooni Läänekaldal Jeninis

Iisraeli sõjavägi teatas, et tapetud on seitse palestiina võitlejat. Palestiina tervishoiuametnikud teatasid viie inimese hukkumisest ja 30 vigastada saamisest, vahendab BBC News.

Jeninis on viimase aasta jooksul toimunud korduvalt Iisraeli sõjalisi reide ja sealseid palestiinlasi on seostatud rünnakutega iisraellaste vastu.

Droone on kasutatud ka muude õhulöökide andmiseks ja arvatakse, et tuhanded Iisraeli sõdurid osalevad terrorismivastases operatsioonis, mis on suunatud palestiinlaste relvitustamisele ja selle vastu, et Jenini kasutataks palestiina võitlejate turvapaigana.