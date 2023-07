Aftonbladet: Venemaa osaleb koraani põletamise tekitatud vihakampaanias Rootsi vastu

Desinformatsioonikampaania sai alguse sotsiaalmeedias. Levitatakse ebaõiget informatsiooni selle kohta, kuidas Rootsi võitleb aktiivselt islami vastu. Nüüd võtab uuest vihakampaaniast osa ka Venemaa.

„Nad levitavad oma riiklikult kontrollitavates kanalites meie kohta valeandmeid. Neil võib olla erinevaid huve, nagu raskendada Rootsi teekonda NATO-sse,“ ütles Rootsi psühholoogilise kaitse ameti kommunikatsioonijuht Mikael Östlund.

Aftonbladet uuris, mida Vene kanalites levitatakse. Näiteks ühe artikli pealkiri on: „Strateegiaekspert: võimude luba põletada koraani on kuritegu, mis kinnitab, et lääs võitleb moslemite ja araablaste vastu“.

Vene veebilehel on isegi araabiakeelne küsitlus: „Kas moslemimaailm suudab läänele vastu seista ja selle häbiväärse teo kordamist ära hoida?“

Vastusevariante on kolm:

1. „Jah, moslemite arv on üle kahe miljardi ja me suudame seda teha.“

2. „Ei, lääs on seda planeerinud juba pikka aega.“

3. „Jah, ja karistab ka neid, kes selle kuriteo toime panid.“

Sotsiaalmeedias levitatakse väiteid, et Rootsi on moslemite jaoks ohtlik koht. Et riik õhutab koraani põletama ning Rootsi politsei kaitseb ja toetab põletamist.

Östlundi sõnul levitavad desinformatsiooni nii välismaa islamistid kui ka paljud sotsiaalmeedia kasutajad ja isikud, kes ei tea, et need väited on valed.