Kadõrov ja Delimhanov salvestasid video, et tõestada enda elus ja terve olemist

Video pandi üles eile õhtul Instagrami kontole ya_pomoshnik_kra_95, mida seostatakse Kadõroviga. Tšetšeenia telekanal Groznõi kinnitas, et Kadõrov ja Delimhanov esinesid sotsiaalmeedias otse-eetris, vahendab Meduza.

Kadõrov ja Delimhanov istuvad videos laua taga ja joovad teed. Alguses räägivad nad tšetšeeni ja siis vene keeles. Delimhanov näitab mobiiltelefoni ekraani, millel on kellaaeg ja kuupäev: 20:47, 2. juuli.

Kommenteerides „igasugust keelepeksu“, ütleb Kadõrov: „Koer haugub, karavan läheb edasi. Me elame, tasapisi elame, närime leiba, kui midagi. Huvitav elu ja elu on üldse huvitav, kui on lühike, don. Sest kaua elada me niikuinii ei taha. Lühidalt, aga väärikalt elame, don,“ ütleb Kadõrov.

Delimhanov ütleb, et täidab edasi Kadõrovi antud ülesandeid.

„Ja kõigile šaitanidele ja keelepeksjatele tahame öelda: Ahmat on jõud. Allahu akbar,“ ütleb Delimhanov.

Oma Telegrami kontol kommenteeris Delimhanov, et Kadõrov pakatab tervisest ja energiast ning tegeleb aktiivselt spordiga.

Hiljuti teatati internetis, et Kadõrov olevat tõsiselt haige. Teiste hulgas teatas seda tšetšeeni opositsionäär Tumso Abdurahmanov, kes kinnitas, et Kadõrov on dialüüsi all.

Ukraina allikad teatasid 14. juunil, et Delimhanov sai Zaporižžja oblastis surma ja Venemaa kaitseministeeriumi telekanal Zvezda teatas, et ta on haavatud. Sellest järgmisel nädalal ei ilmunud Delimhanov avalikkuse ette, mistõttu arvati, et ta on haiglas.