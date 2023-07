„Me ei ole kunagi püüdnud NATO-t takistada. See pole meie võimuses ega võimalik ja need kaks Skandinaavia riiki olid niigi alliansiga assotsieerunud. Me oleme alati palunud vaid üht – võtta arvesse meie muresid ja mitte kutsuda NATO-sse meie riigi endiseid osi. Eriti neid, millega meil on territoriaalseid vaidlusi. Seetõttu on meie eesmärk ainult kõrvaldada Ukraina NATO liikmesuse oht. Ja me saavutame selle. Nii või teisiti. Nüüd on isegi Kiievi režiimi tahmunud juhid tunnistanud, et konflikti seisundis Banderokrainat (või kuidas seal on praegu kombeks selle mädanevaid jäänuseid nimetada) allianssi ei võeta. Siit tuleb, tõsi, väga lihtne ja kurb järeldus: kui konfliktis olevaid riike NATO-sse ei võeta, tähendab, konflikt tuleb permanentne, sest see on Venemaa olemasolu küsimus,“ kirjutas Medvedev.