Prantsusmaa rahutused näitasid vaibumise märke. Eile vahistati vaid 49 inimest

„Lõpetage rahutused, lõpetage hävitamine,“ ütles vanaema Nadia BFMTV-le. „Ma ütlen seda neile, kes märatsevad: ärge lõhkuge aknaid, ärge rünnake koole ja busse. Lõpetage. Need on emad, kes sõidavad nende bussidega.“ Nadia ütles, et peamiselt alaealised märatsejad kasutavad Naheli ettekäändena. „Me tahame rahunemist,“ lisas ta.

Pariisi politseiülem Laurent Nunez ütles, et on veel liiga vara öelda, et rahutused on vaibunud.