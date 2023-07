LEIA END HIIGELFOTODEL | Nendel piltidel saad pea iga laulja ja pealtvaataja üles leida ja suureks suumida!

Lauljatest ja publikust hiigelfotode tegemine on paras proovikivi. Selle jaoks on eraldi meeskond, kes pildistab iga kooriliigi ajal nii suure eraldusvõimega panoraamfoto, et loodetavasti leiab iga osaleja ennast sellelt üles ja saab teha ka ekraanitõmmise, mille kvaliteet on nii hea, et pilti sotsiaalmeediasse postitades ei pea uduste pikslite pärast häbenema.