Laulu- ja tantsupidu on politseile möödunud rahulikult. PPA: noored on käitunud väga vastutustundlikult ja mõistlikult

Ida-Harju politseijaoskonna juhi Roger Kummi sõnul on noorte laulu-ja tantsupeo nädalavahetus politseile möödunud rahulikult. „Noored on käitunud väga vastutustundlikult ja mõistlikult, mille eest me neid väga kiidame,“ sõnas Kumm.

Erilisi vahejuhtumeid pealinnas seni juhtunud pole. „Sarnaselt varasemate aastatega on enim politsei abi vajanud lapsed, kes on oma juhendaja, grupiliikmed või vanemad silmist kaotanud. Õnneks on säärased olukorrad kiiresti lahenenud,“ kirjeldas Rumm. „Samuti oleme inimestele tagastanud väärtuslikumaid esemeid, mis lauluväljakul või Kalevi staadionil kaotsi läinud.“

Politsei sõnul alaealistega seotud alkoholi tarvitamise juhtumeid nad menetlenud pole.

„Meil on väga hea meel, et lapsed ja noored on meie poole julgelt pöördunud ja meile palju häid emotsioone jaganud,“ sõnas Kumm. „Väga armas oli näha ka seda, kuidas tantsupeolised neil kuumadel päevadel üksteist aitasid ja hoidsid.“