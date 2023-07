OTSEPILT ja -BLOGI | Algas! Rongkäik liigub laulupeo poole

Ootusärevuses linn

Ümberkorraldused liikluses

Pühapäeval, 2. juulil kell 7.00–13.00 on laulupeorongkäigu kolonnide rivistuseks ja liikumiseks liiklusele suletud Vabaduse väljak, Kaarli puiestee, Roosikrantsi tänav, Hariduse tänav, Tõnismäe tänav, Toompea tänav (Kaarli puiestee ja Falgi tee vaheline lõik), Wismari tänav (Toompea tänava ja Toompuiestee vaheline lõik), Toompuiestee (Wismari ja Endla vaheline lõik), Luise tänav (Toompuiestee ja Koidu tänava vaheline lõik), Koidu tänav (Luise ja Endla vaheline lõik), Endla tänav (Suur-Ameerika ja Tõnismäe vaheline lõik) ning Pärnu maantee (Liivalaia ja Viru tänava vaheline lõik). Rongkäigu trass Viru ringist kuni lauluväljakuni on suletud kell 9.00–14.00.

Tähelepanu, valmis olla, laulupidu!

XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg. Peo juhtmõte on „Püha on maa“ ning Uusberg lähtus juhtmõtte ideekavandi loomisel Hando Runneli luuletusest „Valgust!“.

Uusberg ise on juhtmõtet kirjeldanud järgmiselt: „Arvan, et noori on võimalik näha mitut moodi; mina tahaksin neid näha – vähemasti laulupeo kontekstis – kui puhtaid, rikkumata, tundlikke hingi, kes peegeldavad oma hinge kui ka meie maa põhjamaiselt karget ilu läbi muusika. Minu ideekavandi nimeks oli „Püha on maa“ ning see lähtus Hando Runneli luuletusest „Valgust!“, mis minu jaoks võtab kuidagi kõige paremini kokku minu taju ja nägemuse tulevasest noorte laulupeost,“ kirjeldas ta.