BLOGI ja FOTOD | Kõlas laulupeo lõppakord. Põskedelt voolasid vihm ja pisarad

Püha on maa!

XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg. Peo juhtmõte on „Püha on maa“ ning Uusberg lähtus juhtmõtte ideekavandi loomisel Hando Runneli luuletusest „Valgust!“.

Uusberg ise on juhtmõtet kirjeldanud järgmiselt: „Arvan, et noori on võimalik näha mitut moodi; mina tahaksin neid näha – vähemasti laulupeo kontekstis – kui puhtaid, rikkumata, tundlikke hingi, kes peegeldavad oma hinge kui ka meie maa põhjamaiselt karget ilu läbi muusika. Minu ideekavandi nimeks oli „Püha on maa“ ning see lähtus Hando Runneli luuletusest „Valgust!“, mis minu jaoks võtab kuidagi kõige paremini kokku minu taju ja nägemuse tulevasest noorte laulupeost,“ kirjeldas ta.