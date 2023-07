KAART | Laulupeo rongkäik piirab oluliselt Tallinna liiklust

Vabaduse väljakult algaval rongkäigul osaleb ligi 30 000 peolist. Rongkäik liigub väljakult Pärnu maantee, Narva maantee ja Pirita tee kaudu läbi Mere värava Lauluväljakule. „See tähendab, et täna, 2. juulil kella 7.00-st on liiklus sõidukitele suletud rongkäigu kogunemiskohas ümbruses ehk Vabaduse väljakul, Kaarli Puiesteel ja Endla tänaval. Kella 9.00-st on liiklus rongkäigu trassil sõidukitele täielikult suletud. Rongkäigu lõppedes, orienteeruvalt kella 15 paiku, teed avatakse ning sulgetakse uuesti laulupeo lõppedes, mil rahvas hakkab liikuma kesklinna poole,“ selgitas Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm.