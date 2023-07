VIDEO | Agne Kurrikoff-Herman tänulikult: „Liigutav on see, kui pärast etendust pisarais lapsed kallistavad“

„Emotsioonid on nii, et raske on rääkida...“ oli Agne Kurrikoff-Herman vahetult pärast traditsioonilise tammepärja kaela saamist tõeliselt rõõmus ja heldinud. „Kõige liigutavam on see, kui praegu, pärast viimast etendust, väljamarsi ajal tulevad lapsed, pisarad silmis, ja kallistavad sind. See on väga liigutav. Ma saan aru, et neid on liigutatud, need sillad ehitati meie igaühe enda sees, olgu ta pealvaataja, muusik laval, rääkimata sildadest laste sees!“