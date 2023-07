VIDEO | „Nutsin lahinal, kui esimest korda ise väljakul ei tantsinud.“ Kaja Kallas meenutab tantsupidudel osalemist

Kallasel on tantsupeol tulnud rinda pista nii lausvihma kui ka päikesepaistega. Kahel korral on ta oma arstist emaga lahkunud koos peolt, sest jäi angiini. Tantsuhing on aga Kallasel endiselt sees ja ta on valmis tantsupeol uuesti osalema, kui harjutamiseks oleks piisvalt aega. „See on nii äge tunne!“