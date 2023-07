Kui ema ja laps neljapäeval Rootsist Poola teel olnud parvlaevalt Stena Spirit Läänemerre kukkusid, oli Rootsi ametivõimude esialgne teooria, et ema proovis vette kukkunud last päästa. Nüüd on sellest taandutud. Rootsi prokurör Stina Brindmark kinnitas reedel Aftonbladetile, et juhtumit uuritakse kui mõrva ja enesetappu.