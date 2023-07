Slava Ukraini koostööparterite kontorid Lvivis otsiti läbi. MTÜ-ga seotud dokumendid konfiskeeriti

Ukraina riiklik juurdlusbüroo konfiskeeris eestlaste annetusraha omastamises kahtlustava IC Constructioni ning MTÜ All For Victory dokumendid, mis olid seotud MTÜ Slava Ukrainiga, kirjutab Lvivi uudisteväljaanne Zaxid .

Ettevõtte juht Roman Panasjuk kinnitas väljaandele teavet dokumentide arestimise kohta ja märkis, et pärast skandaali tekkimist pöördus ettevõte ise juurdlusböroo poole ettepanekuga dokumendid üle anda. Ta sõnas, et 23. juunil tulid uurijad Lvivis asuvasse ettevõtte kontorisse ning võtsid endaga kaasa dokumendid, mis olid seotud MTÜ Slava Ukrainiga. Panasjuki sõnul on ettevõte viimas läbi auditit, mille ametlikud tulemused peaksid selguma tuleval nädalal.