Laulu- ja tantsupeolisi viivad peopaika eribussid

Täna, 1. juulil on tantsupeolistele avatud ajutine bussiliin nr 81 Estonia – Tantsupidu kella 23.00ni.

Laulupeole tulijad saavad homme, 2. juulil jätta tasuta oma auto Lasnamäel Tondiraba jäähalli, Bauhausi, Lasnamäe Prisma, Lasnamäe Centrumi, Ülemiste keskuse väliparklatesse ja T1 parkimismajja, Haaberstis saab auto jätta Rocca al Mare kaubanduskeskuse parklasse. Parklate ja lauluväljaku vahel on tagatud ühistranspordiühendus (info liinide ja marsruudiga lisatud ka manuses).

Selleks, et pealtvaatajad saaksid laulupeole tulla auto asemel jalgratta või tõukerattaga, on loodud eraldi parklad Pirita teel Russalka mälestusmärgi kõrval ning teiste Lauluväljaku sissepääsude juures. Renditõukerataste peatumise alad on Russalka ees ja Maarjamäe lossi parkla kõrval.