FOTOD | Tallinnas algas rahvamuusikapidu

Rahvamuusikapeo „Päriselt“ üldjuht on Juhan Uppin. Uppin on peo lähteideed kirjeldanud järgmiselt: „Minu lähteideeks või -nimetajaks on sõna „päriselt“ ja selle sügavam tähendusväli. Kitsamalt viitab „päriselt“ rahvamuusikapeo kesksele väärtusele – pärimusmuusikale – sidudes kokku traditsiooni ja tänapäeva noore, kes on muusikas leidnud omale olemise mõtte, ühtekuuluvustunde ja keele.“