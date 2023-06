REPORTAAŽ | Tantsupeolised olid esimese etenduse eel õhinal: „See on lihtsalt nii võimas!“

„ Tantsupidu on lihtsalt nii võimas! Olen sada protsenti rahul, et siia tulin,“ rääkis üks noormees Tallinna Õpilasmaleva rahvatantsurühmast, kes peol oli esimest korda. „Olulised on head sõbrad ja toetav rahvatantsurühm,“ ütles trupikaaslane kõrvalt.

Kolme rahvatantsurühma juhendaja Moonikal tuli etenduse ajal palju joosta ja organiseerida. „Pean vaatama, et nad õigel ajal paigale saaksid.“ Väsimust Moonika veel ei tundnud ja uskus, et ka kõik tantsijad kosuvad puu all. „Kuigi on raske ja palav, siis nautige!“