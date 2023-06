Poolas vahistati spioonina tegutsenud Vene jäähokimängija

Kahtlusalune on Venemaa kodanik, kes vahistati Lõuna-Poolas 11. juunil, teatas Poola uudisteagentuur PAP.

Poola valitsus teatas oma avalduses, et mees on professionaalne jäähokimängija Poola meistriliigas, kes on elanud Poolas alates 2021. aasta oktoobrist.