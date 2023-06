„Istu ja joo vett kohe, kui paha hakkab!“ Kuumus niidab laulupeolisi jalust

Kriisiolukordadeks on lauliku lõppu lisatud punast värvi kirjadeta lehekülg. Kui kambakesi seda lehvitada, näeb meditsiinimeeskond, kus täpselt laulukaare all abi vaja on. „Sellel korral pole lehvitamist veel ette tulnud, aga inimesi laulukaare alla aitama on ikka mindud,“ sõnas Velleramm.