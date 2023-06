Ukraina luurejuht: FSB on saanud käsu Prigožin kõrvaldada

Budanovi väitel on Ukraina luureteenistus teadlik FSB-le antud käsust tappa Prigožin. „See, kas see neil õnnestub näitab ainult aeg, atendaadikatsed ei toimu kiiresti,“ lausus Budanov.

Budanov usub, et Vene eriteenistusel on vaja aega, et välja töötada sobiv strateegia. Ta ei tea, kas neil õnnestub ülesanne täita ning kas nad üldse julgevad seda proovida. Lisaks väitis Budanov, et GUR oli juba pikemat aega teadlik mässuplaanidest Venemaal.