KAARDID | Kus asuvad pandinõude tagastuspunktid ning kuidas süsteem välja näeb?

Viidul rääkis, et Kalevi staadionil on tagastuspunkte terve peotralli ajaks kaks – mõlema tribüüni juures on üks. Lauluväljakul on täna avatud kolm punkti, homme kuus ning pühapäeval 11. Sellise jaotumise kasuks on tema sõnul otsustatud sellepärast, et Kalevi staadion on väiksem ning pühapäeval kestab kontsert lauluväljakul terve päeva ehk inimesed soovivad siis tõenäoliselt ka rohkem süüa.

Söögipoolist ja jooke ostes tuleb aga arvestada sellega, et lisandub panditasu kaks eurot nõu kohta. Raha saab hiljem tagasi, kui nõud pandipunkti viia. Panditasu ei ole aga toidu hinna sisse arvestatud. „Kui jääjoogi juures on hind kolm eurot, siis jääjoogi müüja on kirjutanud menüü alla, et topsi raha on kaks eurot juurde,“ tõi Viidul näiteks. See tähendab, et kui jääjook maksab 3 eurot, tuleb tegelikult välja käia 5 eurot.

Raha saab tagasi iga topsi, tassi ja taldriku eest – kahvlite, nugade ja lusikate eest pandiraha välja käima ei pea. „Kui osta mingi toit, mida peab sööma lusikaga või noa ja kahvliga, siis need tulevad toiduga kaasa. Need võiksid aga ka sinna [tagastus]punkti rännata, sest neid saab pesta ja uuesti kasutada, aga nende eest panti maksma ei pea,“ seletas ta.

Viiduli sõnul inimesed järjekordades istuma ei pea, sest süsteem on efektiivne ning ühe inimese peale kulub umbes viis sekundit. Ajakulu sõltub sellest, kui palju nõusid inimene korraga tagasi toob.

Mis saab aga siis, kui vahetusraha otsa saab? „Ei saa otsa. Kõik on varustatud, õigel ajal antakse märku, ala peal on inimesed olemas, kes sellega tegelevad. Ei ole seda hirmu, et saab otsa,“ kinnitas ta.

Kui aga nõu peaks katki minema, ei pruugi selle eest enam raha tagasi saada.

Vaata kaardilt, kus asub sulle lähim pandinõude tagastuspunkt!

Kuidas näeb välja nõude pesemine, saab vaadata siit.