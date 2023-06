„Päevakord“: president Karise kriitika usaldushääletuste kohta ei maksa kuigi palju

Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant rääkis värskes „Päevakorras“, et keeruline on ette kujutada, kuidas president tulevikus mõne seaduse tagasi lükkab ainuüksi selle pärast, et see seoti usaldushääletustega. „Iga seadust tuleb vaadata omaette ja kaude teda teistega siduda on keeruline“ lausus ta.