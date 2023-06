OTSEBLOGI | Ukraina luure: Venemaa vähendab Zaporižžja tuumaelektrijaama töötajate arvu

Ukraina võimud on korduvalt läänele toonitanud, et nad ei välista Venemaa provokatsiooni okupeeritud tuumaelektrijaama ümbruses.

Rosatomiga lepingu sõlminud Ukraina kodakondsusega töölistele on teatatud, et nad peavad jaamast lahkuma enne 5. juulit. Neil kõigil soovitati Venemaa annekteeritud Krimmi poolsaarele minna.

Eelmisel nädalal teatas GUR juht Kõrõlo Budanov, et Venemaa on lõpetanud ettevalmistused elektrijaama saboteerimiseks. GUR usub, et Vene väed on mineerinud tuumareaktorite jahutusveetiigid, ilma milleta sulaksid reaktorid kahe nädala jooksul üles.