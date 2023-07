VIDEO, FOTOD ja BLOGI | Tantsud tantsitud! Noored tõmbasid võimsa etendusega otsad kokku

Tänavuse tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman meenutas pärast viimase etenduse lõppu aastat 1987, mil ta veel väikese tüdrukutirtsuna ise oma esimesel tantsupeol osales. „Mäletan ühte hetke, mil istusin siinsamas Kalevi staadionil müüri peal ja korraga maailm nagu kadus minu ümbert ning ma tundsin nagu hõljuksin õhus. Täna, pärast tantsupeo lõppu, oli mul sarnane kogemus,“ kirjeldas Kurrikoff-Hermann lisades, et viimastele päevadele tagasi mõeldes valdab teda sõnatukstegev tänutunne. Kindlasti usub pealavastaja, et toimunud tantsupidu oli ülioluline selleks, et tuua rahvatants lõplikult välja koroonast tingitud vaikusest.

Viimasel tänasel etendusel oli kohal ka peaminister Kaja Kallas, kes oma kooliajal tegi kaasa rahvatantsuansamblis Sõleke. Peaminister ütles oma tervituskõnes tantsijatele, et on nende peale kade. „See tunne, et sa saad siin suurel väljakul tantsida, on midagi täiesti erilist,“ tunnistas Kallas. Peaminister rääkis veel, et tantsupidu on nagu ühiskond, kus kõigil on oma oluline roll. „Nii nagu ühiskonnas sõltub suur pilt sellest, et kõik teeksid oma osa, nii ka tantsupeol – kui sina õigel ajal oma märgile ei jõua, siis suur pilt kokku ei tule.“