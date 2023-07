OTSEBLOGI, VIDEO ja FOTOD | Samas rütmis edasi! Täna on taas kaks tantsupeo etendust, Vabaduse väljakul on rahvamuusikapidu

Kell 12–15 on Tallinnas Vabaduse väljakul rahvamuusikapidu „Päriselt“. Kokku osaleb rahvamuusikapeol 83 kollektiivi 834 pillimängijaga, kes jagunevad kuueks pilliliigiks ning lisaks koguneb lavale peo lõpul hiiglaslik koondorkester. Pidu on kõigile tasuta!

Kell 15–17 ja 19–21 on taas tantsupeo etendus „Sillad“ Kalevi staadionil.

Noortel on olnud äärmiselt pikk ja väsitav päev, ka päike ei ole olnud armuline ning väsitanud noori veelgi. Tantsijad olid aga tublid ja pidasid hästi vastu. Peo pealavastaja on Agne Kurrikoff-Herman.

Üleeilse kuuma ilma tõttu on enne õhtust pidu tänastes koondproovide graafikus toimunud muudatused. „Seoses eilsega jätsime ära ühe proovi. Kuna täna tõotab sama kuum ilm tulla, analüüsisime eile õhtul vastu võetud otsust väga põhjalikult. Iseenesest on etendus valmis ning peaproovis saame veel vajadusel pause ja parandusi teha. Laste tervis on siiski kõige tähtsam,“ ütles peo kunstilise toimkonna üks liikmetest Agne Kurrikoff-Herman.