FOTOD | Nagu rokkstaar! President Alar Karis saabus laulupeo proovi vaatama

XIII noorte laulupeo kunstilise juhi Pärt Uusbergi sõnul on lauljatele esimene proovipäev natukene rahulikum kui homme, mil toimub juba laulupeo läbimäng. „Täna on lauljatel vaid oma liigi proov ehk ülejäänud päev on neil sisuliselt vaba. Kuid homne päev saab olema tihe, kui paljud lauljad on koguni terve päeva laval või vähemasti lauluväljakul,“ lisas ta.

Pärt Uusbergil on äraütlemata hea meel, et pidu on lõpuks kätte jõudmas. „Eks emotsioonid on igal ühel erinevad, kuid loodetavasti tunnevad nii lauljad kui ka kunstiline meeskond rõõmu. Peamine on see, et iga osaleja naudiks proovipäevi ja loomulikult ka tervet pidu.“

Lauluväljaku korraldusjuhi Priit Miku sõnul ollakse osalejate saabumiseks valmis. „Ettevalmistused lauluväljakul on püsinud ilusti graafikus ja võime öelda, et oleme proovideks valmis.“ Mikk lisas, et proovipäeval on jooksvalt vaja teha veel paar pisemat tööd, kuid lauljate proove see ei sega. Lisaks kinnitas ta, et heli töötab lauluväljakul nii nagu peab ehk osalejate mõttes on lauluväljakul kõik tööd lõpetatud.

Ehkki kõikidel teistel kooridel algavad proovid juba täna, tulevad mudilaskoorid lauluväljakule homme. Mudilaskooride liigijuhi Maret Polli sõnul on laulupeo proovide graafikud ajastatud suuresti mudilaskooride järgi. „Proovid on neil alles laupäeval seetõttu, et nad ei peaks päev varem kohale tulema ning proovide ja läbimängu vahel liiga kaua ootama. Nad on pisikesed ja on oluline, et graafik oleks nende jaoks võimalikult mugav,“ ütles Poll. Mudilaskoorid on kõige suurem liik ning suuresti on ka sellepärast kõige pisemate proovid alles vahetult enne läbimängu.

Kuigi mudilaskoorid peavad oma esimest esinemiskorda veel ootama, on Maret Polli sõnul lapsed väga põnevil. „Suur osa mudilaskoori lastest on oma esimesel laulupeol. Lapsed on ootusärevil ja ootavad väga, et koos teistega suure kaare all laulda,“ ütles ta. Mudilaskooride liigijuht lisas, et lapsed rääkisid juba kevadel toimunud eelproovides, kuidas nad oma esimest laulupidu ootavad.