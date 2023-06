Kõrge Ameerika ametnik ütles, et otsus on vastu võetud. Seda kinnitasid ka kaks Euroopa diplomaati, kes lisasid, et otsus formaliseeritakse järgmisel nädalal. Lisaks neile kinnitas kõrge NATO ametnik, et allianssi sees valitseb küsimuses üksmeel.