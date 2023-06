Tantsupeol muudeti proovigraafikut. Väiksemad tantsijad ei osale reedel läbimängus kuuma ilma tõttu

Toimkond tõdes, et tantsijad-võimlejad on oma töös olnud väga tublid ning jõudnud lõpptulemusele lähedale.

Seetõttu otsustas kunstiline toimkond, et väiksemad tantsijad on etenduseks valmis ning ei osale hommikuks kavandatud läbimängus. Suurematega on vajalik veel mõned üleminekud täpsustada ja ettevalmistused lõpule viia, kuid proov on lühem. Nii saavad kõik vajalikku puhkust enne peaproov-etendust ja homset esimest etendust.