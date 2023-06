Tartus kõlasid kesköö paiku plahvatused, ka liiklus oli pikalt suletud

„Südaöö paiku kõlas kaks võimsat plahvatust ning tõusis suur must suitsupilv Tartus nn postijaama risti lähistelt. Hetkel sündmuskohal hulk siniseid vilkureid“, teatas kell 00:20 Delfile üks pealtnägija. Tartus lendas veoauto kastis miskit õhku, kuulda oli kahte valjut plahvatust, lisas teine paarkümmend minutit hiljem.

Kell 00:18 edastas transpordiamet liiklusteate hooldesündmuste infosüsteemis registreeritud juhtumi kohta, mille kohaselt on Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 181.-182. kilomeetril tee liiklusele Tallinna suunal suletud.

Kell 2:09 teatati tee avamisest, ent 2:27 võeti see teade tagasi. Alles kell 3:18 kinnitas transpordiamet, et tee on liiklusele taas avatud.