FOTOD | Tartus kõlasid kesköö paiku plahvatused, ka liiklus oli pikalt suletud

Plahvatusi oli kuulda mitu korda. Päästeameti sõnul olid need tingitud autorehvide lõhkemisest. Kui päästjad kohale jõudsid, oli sõiduk lausleekidest. Põles veoauto kabiin. Välja oli voolanud palju õli, mis korjati kokku. Põlengu põhjused on selgitamisel. Kannatanuid ei olnud.

„Südaöö paiku kõlas kaks võimsat plahvatust ning tõusis suur must suitsupilv Tartus nn postijaama risti lähistelt. Hetkel on sündmuskohal hulk siniseid vilkureid,“ teatas kell 00.20 Delfile üks pealtnägija. „Tartus lendas veoauto kastis miskit õhku, kuulda oli kahte valju plahvatust,“ lisas teine paarkümmend minutit hiljem.

Kell 00.18 edastas transpordiamet liiklusteate hooldesündmuste infosüsteemis registreeritud juhtumi kohta, mille kohaselt on Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 181.–182. kilomeetril tee liiklusele Tallinna suunal suletud.

Kell 2.09 teatati tee avamisest, ent 2.27 võeti see teade tagasi. Alles kell 3.18 kinnitas transpordiamet, et tee on liiklusele taas avatud.