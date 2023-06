DELFI BRÜSSELIS | Euroliidu liidrid polnud valmis Vene juhtkonna tribunali alla nõudmist toetama

Peaminister üllatus selle peale, et ei räägitud Venemaa ja Putini režiimi seisundist pärast wagnerlaste aktsiooni. „Ma olin valmis debatiks, kus keegi ütleb, et peame tagasi hoida, et mitte ärritada või destabiliseerida Venemaad. Seda tegelikult ei tulnud. Mingid mured sealt välja tulid, aga Jens Stoltenberg ütles jällegi väga hästi Valgevenesse viidud tuumarelvade kohta: peame aru saama, et seda kõike tehakse selleks, et meid hirmutada ja me ei tohi lasta Venemaal meie hirmudel mängida.“

Ülemkogu poole pöördus video teel ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, kes andis ülevaate vastupealetungist. „Ta ütles, et see on raske, aga nad on võitnud tagasi territooriumi, mis pole ammu Ukraina käes olnud.“ Venemaa kohta ütles Zelenskõi, et kui seal kakeldakse omavahel, on see võimalus Ukrainale. See aga ei tähendavat, et praegu peaks Ukraina asemel Venemaal toimuvale keskenduma.