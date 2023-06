VIDEO | „Peaministriga ma siin konkureerima ei hakka!“ Alar Karis jäi kord tantsupeo eelvooru ukse taha

„Tantsupeoga oli mul üks suurimaid pettumisi, kui me koolis ei läbinud tantsupeo sõela. Nii jäi tantsupeole tulemata,“ meenutas president Alar Karis. Laulukaare alla on tal õnnestunud pääseda, kuigi viimati jõudis ta enne kontserti käia vaid mõnes proovis. Vaata videost, millised on presidendi esmamuljed seekordsest rahvapeost!