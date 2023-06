Riigiduuma kaitsekomitee esimees: Prigožinile öeldi veidi enne mässu, et ta jääb ilma finantseeringuta

Kartapolovi sõnul teatati Prigožinile, et sellisel juhul ei osale Wagner „sõjalises erioperatsioonis“, mis tähendab, et talle ei eraldata finantseeringut ja materiaalseid vahendeid, aga nagu ütles Kartapolov, „härra Prigožini jaoks on see peamine, kui mitte kõige tähtsam“.