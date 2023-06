Financial Times: Surovikinit ei ole kodus, tema, ihukaitsjate ega adjutandiga ei ole kontakti

Financial Timesi sõnul ei ole selge, kas Surovikinile on esitatud süüdistus kui mässuvandenõus osalejale või on ta lihtsalt ülekuulamiseks kinni peetud.

Moskva eliidi liikmed on Financial Timesi teatel öelnud, et president Vladimir Putin on alustanud jõuametkondade tipus puhastust.

Paljud karmi liini pooldajad, kes on teadaolevalt Wagneri suhtes sümpaatiat tundnud ja Vene regulaarvägesid kritiseerinud, on viimastel päevadel pildilt kadunud, samas kui Putinile lojaalsed tegelased nagu kaitseminister Sergei Šoigu, kelle Jevgeni Prigožin tahtis oma mässuga kukutada, on saanud esineda ja neid on näidatud osalemas kõrgetasemelistel kohtumistel ja üritustel.

„Putin teadis [Prigožini mässuplaanidest] ette, nagu me aru saame, ja võis teatud määral valmistuda,“ ütles üks lääne valitsusametnik Financial Timesile. „Ta võis näha kes mida sel päeval tegi. Ja nüüd koristab ta maja.“

Sama ametnik ütles, et usub, et Surovikin on vahistatud, ja lisas, et vahistamisi tuleb ilmselt veel.

„Teda ei ole kodus. Temaga ega tema ihukaitsjatega ega tema adjutandiga ei ole kontakti,“ ütles üks asjaga kursis olev inimene eile Financial Timesile.

Vene ajakirjanik Aleksei Venediktov teatas eile, et Surovikin ei ole oma perekonnaga kontaktis olnud kolm päeva ja samuti ei vasta tema ihukaitsjad.