Kalev Stoicescu: Prigožin ei olnud ülestõusu ninamees, need olid hoopis teised inimesed

Kalev Stoicescut ei üllata, et relvajõudude ladvikus on isikuid, kes Prigožinit toetasid või toetavad. Samuti ei ole üllatav ka see, et oli isikuid, kes teadsid kavatsetavast mässust ja ülestõusust. Stoicescu usub, et sellega siiski asi ei piirdu. „Võib arvata üpris kindlalt, et neid toetajaid oli ka teistes jõustruktuurides, mitte ainult relvajõududes,“ ütles ta.