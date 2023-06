DELFI BRÜSSELIS | Kaja Kallas Ukraina NATO-liikmesusest: meie tahame üht, aga erinevatel liitlastel on hirmud

Ukraina on esitanud taotluse NATO -ga kiirkorras liitumiseks. Nemad ning ka Eesti ja sarnaselt mõtlevad riigid soovivad juulikuiselt tippkohtumiselt liikmelisuse teekaarti. Selle asemel võib sõdiv riik saada pelgalt lubaduse, et teekaart tehakse hiljem, nagu selgub tänasest Eesti Päevalehe loost .

Fookus on nihkunud mingil määral Ukrainale julgeolekutagatiste andmisele. Ukrainlased ise ütlevad, et need on vajalikud nende julgeoleku tagamiseks enne NATO liikmeks saamist. Eesti otsustajad hoiatavad aga, et vahepealsete julgeolekutagatiste teema esilekergitamine võib tekitada justkui ajutisena mõeldud olukorrast püsiva seisundi, pärast mida on liikmelisuse poole liikumine keerulisem.