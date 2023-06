Juba tulevad! Kalevi staadionil sündisid esimesed tantsijatest moodustunud mustrid

Lavastuslikus mõttes on tantsupeo toimetaja Vaike Rajaste sõnul täna see päev, mil etendus tervikuks saab. „Kuigi kõik liigid on juba Kalevi staadionil proove saanud teha, on paratamatult harjutusväljakute olud teised. Hakkame täna kõikide liikidega etendust tervikuks õmblema. Paika pannakse proloog, finaal ja tehakse valmis ühisnumbrid.“

Ka enamik jooniseid, mille lihvimist täna alustatakse, on juba proovides paika saadud. Sel aastal teeb etenduse eriliseks staadionile paigutatud ekraan, mis näitab väljakut kõrgemalt filmituna. „Kui varasemalt said tantsijad jooniseid alles hilisematelt droonifotodelt näha, siis nüüd on nad joonistega juba kursis. See on noortele tore teadmine,“ lisas Rajaste.