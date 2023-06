VIDEO | Siseminister Läänemets valitsuse pressikonverentsil: lisarahaga ei kiirenda kuidagi piiriehituse protsessi

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) andis vastuse Urmas Reinsalu (Isamaa) murele, miks Eesti piiriehitus võtab kaua aega. „Pool maismaapiiri tarast on valmis ehitatud ning teise poole osa lõikudele on riigihanked tehtud ja teised lähevad tegemisele,“ ütles ta. Siseminister lisas, et Eesti piiriehitust ei saa võrrelda teiste, näiteks Leedu ja Poola riigipiiride ehitusega, sest Eesti ehitab väga erineva kvaliteediga. „Poola piiril jäeti tegemata kõik lõigud, mis olid soised alad. Eesti selliseid auke sisse ei jäta,“ selgitas ta.

Samuti ehitatakse Eestis piiritara ümber liikumisteed, et oleks võimalik igalt poolt läheneda. Ministri sõnul rajatakse ka tehnoloogia näiteks kaamerate ja muude seireseadmete kasutamiseks turvaline siseühendus. Seireseadmed on Läänemetsa sõnul olulised, sest annavad teada, millal keegi tahab üle piiri tulla ja seejärel saab piirivalve reageerida.

Läänemets kordas veel üle, et Eesti tulevase piiri kvaliteet on võrreldes teiste riikidega parem ning 2025. aasta lõpuks on maismaapiir välja ehitatud. Lisaks rääkis minister, et raha juurde lisamisega ei juhtuks mitte midagi, sest lisandrahaga protsessi ei kiirenda.