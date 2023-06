SIIRAS VIDEO | Tantsupeol osaleb ainulaadne tantsurühm, mis koosneb juhendaja pereliikmetest

Õues on sooja pea 30 kraadi ja Kalevi staadionil ning selle lisaväljakul siblib igal pool tuhandeid lapsi. Juhendajad jagavad pidevalt korraldusi ja lapsed jooksevad ringi veepritsidega, et end tantsimisest jahutada.

Äsja on proov lõppenud ka Põltsamaa kultuurikeskuse tantsurühmal Murakad. Olgugi et nende otsaesised leemendavad, ei paista nende näost väsimust ega tüdimust. Vastupidi, nende jalad tatsuvad ja näos särab naeratus.

„Meid eristab see, et oleme hästi kaua koos tantsinud ja oleme omamoodi pererühm,“ ütleb juhendaja Maia Lepiste. Tema käe all tantsivad tantsupeol teiste seas nii ta poeg ja tütar kui ka õepoeg, vennatütar ja vennapoeg. Lisaks on rühmas liikmed, keda Lepiste on juhendanud lasteaiast saati.