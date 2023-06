Brasiilia president Lula ei jäänud rahule Itaalia ja Prantsusmaa riigipeade poolt pakutud toiduga

Pariis ning Rooma on tuntud kahe Euroopa kulinaaria pealinnana, kuid peale Brasiiliasse naasmist tegi Lula teatavaks, et ta ei jäänud rahule talle pakutud toiduga. Ta kritiseeris portsjonite suurust ning roogade kvaliteeti.

„Ma lõunatasin Macroni ja president Matarellaga. Kaks paleesöömaaega, mis ei olnud kuigi head,“ ütles Lula videopöördumises enda Youtube-i kanalil. Lula selgitas, et talle ei meeldi einestamine ametlikel vastuvõttudel, sest toiduportsjonid on väiksed ning nende kogus on piiratud.

Brasiilia president ütles oma kuulajatele, et igatseb välismaal reisides traditsioonilisi Brasiilia retsepte nagu feijoada (sealiha pajaroog, Brasiilia rahvustoit). Ta kurtis, et väljaspool Brasiiliat on sellist toitu keeruline leida, seast seal on kõik väga peen ning mõnikord ei teata, millisest toidust isegi juttu on.