Riik on hüvitanud vaktsiinikahjusid üle 200 000 euro ulatuses, ent enamik taotlusi on siiski tagasi lükatud

Tervisekassa pressiesindaja Sander Rajamäe andmetel on riik vaktsiinikahjudeks välja maksnud 208 000 eurot ehk rahuldanud 60 taotlust. Hüvitiste määrad on jaotatud tervisekahjustuse raskusastme järgi: kõige madalama taseme ehk 2000 eurot hüvitatakse vähemalt neli kuud kestnud mõõduka raskusega raske tervisekahjustuse eest ning kõige kõrgema ehk üliraske tervisekahjustuse või surmaga hüvitatakse 100 000 eurot. Rajamäe sõnul on praegu rahuldatud taotlustest 11 otsust tehtud kümne tuhande ning 49 otsust kahe tuhande euro suuruse hüvitise väljamaksmiseks.