Leina ja viha on väljendanud alates president Emmanuel Macronist kuni jalgpallitäht Kylian Mbappéni, vahendab BBC News.

Meeleavaldused on aga muutunud vägivaldseteks ning politseijaoskonnad ja muud hooned on sihikule võetud ilutulestikuvahendite, lõhkekehade ja muu käepärasega. On süüdatud autosid ja Lille’i eeslinnas paistab olevat raekotta sisse murtud.